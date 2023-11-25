89 ülkeden yüzlerce öğrenci, Filistin için tek ses oldu

BURSA'da 89 ülkeden 155 öğrencinin eğitim gördüğü proje okulu Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Osmangazi ilçesinde, 89 ülkeden 155 öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınamak için Osmangazi Türbesi önünde toplandı. Ellerinde, 'Gazze'nin üzerindeki puşide-i siyahı kaldıracağız' yazılı siyah örtüler bulunan öğrenciler, Türkiye, Filistin ve kendi ülkelerinin bayraklarıyla Gazzeli mazlumlara desteklerini bildirdi. Yabancı öğrencilerin yanı sıra etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Mustafa Dündar, uluslararası öğrencilerin İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulme kayıtsız kalmadığını belirtti. Puşide-i siyahın, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan askerleri Bursa'yı işgal ettiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsüne konulan siyah örtü olduğunu hatırlatan Dündar, "Öğrenciler buradan diyorlar ki; 'Biz ümmet olarak uluslararası arenaya buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki İsrail'in yapmış olduğu soykırımı, zulmü kınıyoruz. Burada bizlerin buluşmasıyla bu soykırıma, zulme, dünyada tek karşı çıkan bir lider Cumhurbaşkanımız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız, onunla birlikteyiz. Onu yalnız bırakmıyoruz' Bu düşünceyle bu arkadaşlarımız burada. Gazze üzerindeki puşide-i siyah örtüsünün ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldıracağına inanarak bu örtüyü dağıtıyorlar. Dolayısıyla bizler de buradan, bu öğrencilerimizle inşallah en kısa zamanda İsrail'in uygulamış olduğu katliamın, zulmün ve Gazze üzerindeki bu kara örtünün kaldırılması için bir adım başlatmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIP BİRLİK İÇİNDE GAZZEYE SAHİP ÇIKMALILAR

Öğrencilerden Kosovalı Erjon Hashani de "İsrail'i kınıyoruz. Biz okulumuzda farklı ülkelerden, farklı milletlerden olsak da ümmet olarak kardeş gibi yaşıyoruz. Bence diğer devletler Türkiye'yi örnek alıp birlik ve beraberlik içinde Gazze'ye sahip çıkmalıdır" diye konuştu.

İsrail'in yaklaşık 70 yıldır Filistin'e zulüm yaptığını söyleyen Beninli Abdul Hannan Abdul Aziz Salifu da "Bu zulüm bizi çok üzüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız olmadığını göstermek istiyoruz. Diğer milletlerden de güçlü bir destek bekliyoruz. Ben inanıyorum ki Gazze'deki zulmü bitirecek kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullandı.

İranlı Muhammed Sadeq Shahnavazi de İslam aleminin bir sancağın altında birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrenciler etkinliğin sonunda Osmangazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti, ardından 'Gazze'nin üzerindeki Puşide-i Siyahı Recep Tayyip Erdoğan kaldıracak' yazılı örtüleri dağıttı.