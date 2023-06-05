6 Yaşındaki Çocuğun Evlendirilmesi Davası Ertelendi

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel ile Kadir İstekli'nin yargılandığı 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında savcı mütalaa vermek için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel ile Kadir İstekli'nin yargılandığı davada savcı mütalaa vermek için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma saat 10.00 sıralarında başladı. Polis ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Adliyeye girmek isteyenler kontrollü şekilde içeri alındı. Önceki duruşmalarda Hiranur Vakfı üyeleri duruşmayı takip etmek için gelirken bugünkü duruşma için ise adliyeye gelmedikleri görüldü. Çok sayıda basın mensubu da duruşma için adliyeye geldi. Adliye güvenliği ise duruşma salonunun bulunduğu koridorda güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada bir tanığın dinlendiği öğrenildi. Duruşma savcısı mütalaasının vermek için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme talebini kabul ederek sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz saat 10.00'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ