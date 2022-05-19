25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali başladı - Haberler

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 28'incisi düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali başladı.

İlçe kabristanlığında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için dua edildi.

Daha sonra Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret etti.

Nayman, Havza'nın Milli Mücadele'nin başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık yürüyüşünün ardından 25 Mayıs'ta Havza'ya gelmesi ve Havzalılar'dan aldığı cesaretle yaktığı bağımsızlık meşalesi ile ülkemizin temelleri atılmıştır." dedi.

Özdemir ise Havza'nın ve Havzalıların her zaman vatanı için gözünü kırpmadan göreve hazır olduğunu dile getirerek, "Bu durum, 25 Mayıs 1919 tarihinde ne ise bugün de aynıdır. Bunun en büyük göstergesi, ilçemizde Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olduğumuz 52 şehidimizdir." diye konuştu.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yıl dönümü ve festival kapsamında çeşitli gösteri ve etkinlikler düzenlenecek.

Programa Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt da katıldı.

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