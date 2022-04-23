23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda devam edilen kutlamalarda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu.

Törende, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Aladağ ilçesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Aladağ Millet Bahçesi Belediye Düğün Salonu'nda devam eden kutlamalara, Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Cumhuriyet Başsavcısı Selim Karakaş, İlçe Jandarma Garnizon Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekayi Kılınç, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ali Yazan, İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Gazi Yılancıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.

Atatürk İlkokulu Müdiresi Kübra Yamaner, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'e şükran borçlu olduklarını ve kurduğu Cumhuriyetin sağlam temeller üzerinde yetişen çocuklar tarafından sonsuza kadar korunacağını belirtti.

Kutlama programı kapsamında anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından koro, müzikli oyunlar, gösteriler sunuldu ve şiirler okundu.

Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.