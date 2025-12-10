2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... MHP'li Işıkver: Millet Terör Konusunun Tamamen Gündemden Kalkmasını İstemektedir

(TBMM) - MHP Milletvekili Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Meclis'imizin yaz tatilinde Hakkari'den Tekirdağ'a kadar yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz tablo nettir. Millet birlik istemektedir, huzur istemektedir, terör konusunun tamamen gündemden kalkmasını istemektedir. Bu güçlü desteğe bizzat şahitlik etmekten büyük kıvanç duyduğumu ifade etmek isterim. Türkiye'nin ulaştırma zaferleri eser ve hizmet siyasetinin gurur tablosudur" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

"2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini bütünüyle olumlu buluyor ve destekliyoruz"

MHP Grubu adına söz alan Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bilgi İş Teknolojileri ve İletişim Kurumu bütçeleri üzerine yaptığı konuşmasında, "Bu bütçe sadece rakamlardan ve tablolardan ibaret değildir. Devlet haklının milli hedeflerin ve güçlü gelecek ete kemiğe bürünmüş halidir. Program bütçe esaslarına göre hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler orta vadeli program 12. Kalkınma Planı'nın makroekonomik hedef ve öncelikleriyle tam uyum içerisinde büyük bir titizlikle oluşturulmuştur. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini bütünüyle olumlu buluyor ve destekliyoruz" dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine atıfta bulunan Işıkver, şöyle konuştu:

"Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Genel Başkanımızın kararlılıklarıyla aziz milletimizin güçlü desteğiyle, devletimizin tüm kurumlarının fedakar mücadelesiyle artık milyonların ortak umuduna dönüşmüş durumdadır. Meclis'imizin yaz tatilinde Hakkari'den Tekirdağ'a kadar yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz tablo nettir. Millet birlik istemektedir, huzur istemektedir, terör konusunun tamamen gündemden kalkmasını istemektedir. Bu güçlü desteğe bizzat şahitlik etmekten büyük kıvanç duyduğumu ifade etmek isterim. Türkiye'nin ulaştırma zaferleri eser ve hizmet siyasetinin gurur tablosudur."

"Türkiye son yıllarda ulaştırma, altyapı ve iletişim alanlarında dünyaya örnek olan projelere imza atmıştır"

Işıkver, Türkiye'nin son yıllarda ulaştırma, altyapı ve iletişim alanlarında dünyaya örnek olan projelere imza attığını belirterek, "İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, bu eserler sadece beton ve çelik değil, bu ülkenin azminin iradesi ve vizyonunun cisimleşmiş halleridirler. Bu dev yatırımlar sayesinde Türkiye bölgesel rekabet gücünü artırmış, lojistikte merkez ülke konumuna gelmiş, yerli ve milli teknoloji üretiminde güçlü bir ivme yakalamıştır. Savunma sanayisinden enerjiye, yazılımdan tıbbi malzemeye kadar birçok alanda milli teknolojilerimiz marka haline gelmişlerdir" ifadelerini kulandı.

"Denizcilik sektöründe 220 limandan 2 bin 200 gemi ile 450 milyon ton yük taşınmıştır"

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Ulaştırma ve Altyahı Bakanlığının iki bin şantiyede 100 bin çalışanıyla toplam yatırım tutarı 190 milyar lira olan 44 projeyi tamamladığını söyleyerek "Bölünmüş yol 30 bin km'ye, otoyol 4 bin km'ye yükseltilmiştir. Demir yollarının 7 bin km'si elektrikli, 8 bin km'si sinyalli hale getirilmiştir. Hızlı tren yolu 2 bin km'ye yükselmiştir. Denizcilik sektöründe 220 limandan 2 bin 200 gemi ile 450 milyon ton yük taşınmıştır. Türk Sivil Havacılık sektöründe 2 bin hava aracı ile 2 milyondan fazla sefer yapılmıştır" diye konuştu.

Bu yıl 94 milyon mobil, 96 milyon geniş bant ve 8 milyon fiber internet abonesi hizmet aldığına değinen Uysal, şunları kaydetti:

"Sektörün diğer faaliyet gösterdiği alan ise posta ve kargo hizmetleridir. 120 bin çalışanıyla 1,5 milyar adet kargo gönderimi yapılmıştır. 1,5 milyar adet kargo ve 107 milyar liralık bir gelir elde edilmiştir. E-devlet kullanıcı sayısı 67 milyona, kayıtlı e-posta kullanıcı sayısı 3 milyona yükseltilmiştir, 123 bin zararlı bağlantıyı engellemiştir. 15 bin kurum ve kuruluşa siber atak olacağıyla ilgili bilgi vermiştir ve engellemiştir."

Daha iyi bir Mersin için Ulaştırma ve Altyapı Bakanından talepte bulunan Uysal, "Silifke, Mut, Erdemli, Ayrancı, Gürnar, Aydıncık, Anamur, Gazipaşa yollarının tamamlanmasını, Tarsus Çevre Yolu ile OSB bağlantı yollarının genişletilmesini, Kızkalesi Taşucu bağlantı yolunu ödenek ayrılmasını, 13 ilçemizin mobil iletişim altyapısını güçlendirilmesini özellikle talep ediyoruz" dedi.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce de Rekabet Kurumu üzerine yaptığı konuşmasında, 2026 yılı bütçesinin yalnızca mali bir planlama değil, adil rekabetin güçlendirilmesi, ekonominin korunması ve vatandaşların refahının artırılması açısından da hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Rekabet Kurumunun piyasa düzeninin korunması, tüketicinin korunması ve ekonomik istikrarın güçlendirilmesi açısından stratejik bir kurum olduğunu belirten İnce, "Adil rekabetin bulunduğu piyasalarda fiyatlar dengeli olur, kalite yükselir ve kaynaklar etkin kullanılır. Geçen yıl birçok sektörde incelemeler ve uygulanan yaptırımlar özellikle gıda piyasalarında yapay fiyat artışlarını önleyerek tüketiciyi korumuştur. Teknolojinin hızla değiştiği günümüzde dijital alanlarda rekabeti bozucu uygulamalara karşı alınan tedbirlerde dikkat çekicidir. Bundan dolayı gerek helal akreditizyasyon kurumunun gerekse rekabet kurumunun çalışmalarını destekliyor. 2026 yılı Bütçesinin bu kurumların hedeflerine güçlü katkılar sunacağına inanıyorum" diye konuştu.