2 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Kumsal Bilgeç'e akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu.

Bilgeç, ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Elazığ'da bir özel hastaneye nakledildi.