'2. ULUSAL ARKTİK BİLİM SEFERİ'Nİ TAMAMLAYAN TÜRK BİLİM EKİBİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

ARKTİK Okyanusu'nda '2. Ulusal Arktik Bilim Araştırma Seferi' kapsamında 20 gün süren çalışmalarını tamamlayan 9 kişilik Türk bilim ekibi, yurda döndü. Bilimden sorumlu sefer lider yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başer, deniz ve hava kirliliğinin yanı sıra memeli gözlemleri, plankton çalışmaları ve mikro plastik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz örnekleri üniversitelerimize göndereceğiz. Oradaki arkadaşlarımız da çalışmalar yapacak. Daha sonra bilim dünyasına makale ve rapor olarak yayınlanacak" diye konuştu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK)'nun kutup araştırmalarındaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılında ilki düzenlenen 'Ulusal Arktik Bilim Seferi'nin ikincisi 4-25 Temmuz tarihleri arasında Norveç'ten başlayarak Arktik Dairesi içerisinde yer alacak şekilde Arktik Okyanusu'nda gerçekleştirildi. 9 kişilik ekip, Arktik Okyanusu'nda atmosfer ölçümleri, deniz canlıları, deniz buzu gözlemleri, meteorolojik veri toplama ve deniz bilimleri kapsamında birçok araştırma gerçekleştirdi. Çalışmalarını başarıyla tamamlayan ekip, THY'nin tarifeli seferiyle dün akşam saatlerinde Oslo'dan İstanbul'a geldi.

İkinci Arktik Bilim Seferi'nde bilimden sorumlu sefer lider yardımcısı olarak görev yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Gemi İşlemleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ARKTİK SEFERİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK"

Başar, "9 kişiyle başladığımız '2. Türk Arktik Bilim Seferi'ni bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. 5 Temmuz'da Tromsö'den gemiye katıldıktan sonra 81 derece enleme çıkarak oradan Svalbard'a ve Longyearbyen'e geldik. Bu alan içerisinde deniz ve hava kirliliği, memeli gözlemleri, plankton çalışmalarıyla birlikte mikro plastik çalışmaları yapıldı. Örneklemeler alındı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz örnekleri üniversitelerimize göndereceğiz. Oradaki arkadaşlarımız da çalışmaları yapacak ve daha sonra bilim dünyasına makale ve rapor olarak yayınlanacak. Bu yılki arktik seferi başarıyla tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ KUTUPLARDA GÖZÜKÜYOR

Hava ve deniz kirliliğinin sonucu olarak gözlemlerinin sorulması üzerine Başer, "İklim değişimine bağlı olarak birçok sorunlar dünyamızda yaşanıyor. Bu sorunların en çok görüldüğü noktalar kutup noktaları. Bizim orada yaptığımız çalışmalar birtakım verilerin alınması; veriler alındıktan sonra laboratuvarlara götürüldükten sonra orada değerlendirip sonuçları göreceğiz. Ama hepimizin bildiği gibi iklim değişikliğinin etkileri kutuplarda gözüküyor. Buzullar eriyor. Bu da çevresel anlamda çok büyük bir sorun" değerlendirmesinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel