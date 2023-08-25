18 yaşından küçük çocuk direksiyona geçti, polis nöbet kulübesini böyle devirdi

Yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

İSTANBUL - Bakırköy'de dün akşam 18 yaşından küçük çocuk gezmek için geçtiği direksiyonda hakimiyeti kaybederek kaldırımda bulunan polis merkezi önündeki nöbetçi kulübesine çarptı. Olay sırasında polis güvenlik kulübesinin boş olduğu öğrenilirken yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olan P.Y. saat 23.30 sıralarında arkadaşları ile gezintiye çıkmak için arabaya bindi. Park halinde olan arabayı çalıştırdıktan sonra otoparktan çıkış yapan P.Y. yola doğru yöneldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek hemen karşı kaldırımda olan polis merkezi noktasındaki nöbetçi kulübesine çarparak devirdi.

Polis kulübesi yerle bir oldu

Çarpmanın etkisiyle polis kulübesi yerle bir olurken, aracın içinde bulunan 18 yaşından küçük sürücü P.Y. ve arkadaşı kısa süre içerisinde araçtan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre kulübede bulunan polis memurunun tuvalete gittiği ve kazanın hemen sonra gerçekleştiği öğrenildi.

18 yaşından küçük sürücü adliyeye sevk edildi

Yaşanan kazada ölü veya yaralı olmadı. Kazaya karışan aracın 18 yaşından küçük sürücüsü ise Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

"Direksiyon hakimiyetini kaybedip direkt kulübeye giriyor"

Olayın görgü tanıklarından olan Yaşar Ertuğrul, kaza anında polis memurunun tuvalete gittiğini ve kazanın hemen ardından gerçekleştiğini dile getirerek, "direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ondan sonra direkt buraya girdi. Bir anda oldu zaten. Saniyelik bir iş. Park halindeki arabayı çalıştırmışlar. Ondan sonra yola çıkacakları zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip direkt kulübeye giriyor araba. O anda arkadaş tuvalete çıkmıştı. Kulübede değildi. Burası polis kulübesi. Polis tuvaletteydi o anda. Olay zaten o tuvalete girdiği zaman gerçekleşti şans eseri. Başka bir şey yok şükürler olsun" ifadelerini kullandı.