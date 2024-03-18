Elazığ'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurumların temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.