Şırnak'ta Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Koç Ortaokulu'nda düzen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Cihat Koç, 17. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, ???????kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.