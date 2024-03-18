18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri

Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Şırnak, Batman, Elazığ ve Mardin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından saygı atışı yapılan programda, Vali Su, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı, şehitler için dua edildi.

Daha sonra Vali Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ünsal, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile protokolde yer alanlar Kara ve Hava Şehitliğindeki şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde düzenlenen programda da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, 7. Kolordu Komutanlığınca barkovizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Program, şiir dinletisi ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Bingöl

Bingöl Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, göndere Türk bayrağı çekildi.

İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından şehitler için dua edilmesinin ardından Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyeleri şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Törene, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Siirt

Siirt'te Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde başlayan törende Şehitler Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Saygı atışının ardından Vali Kemal Kızılkaya, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İl Müftüsü Şakir Pinal dua okudu. Vali Kızılkaya beraberindeki protokol üyeleri ile şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemi belirten konuşmalar yapıldı.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan ve Çanakkale Zaferi'ni anlatan oratoryo gösterisi sunuldu.

Vali Kızılkaya, tebrik ettiği öğrencilere Çanakkale gezisi sözü verdi.

Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Valilik bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

23. Piyade Tümen Komutanlığında da Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar tarafından şehitler için dua okundu.

İl protokolü burada Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde devam eden programda, öğrenciler oratoryo ve tiyatro gösterisi sundu, şiirler seslendirdi.

Şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Şehit, Gazi ve Geçici Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, tiyatro oyunu sahnelendi.

Resim, şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Batman Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Elazığ

Elazığ Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edilmesinin ardından, Garnizon Şehitliği, Harput Polis Şehitliği ve İcadiye Şehitliği'ne Vali Ömer Toraman ve diğer protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

Törene, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren katıldı.

Mardin

Mardin Garnizon Komutanlığındaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Velit Alptekin, anıta çelenk sundu, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından şehitler için dua okundu, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali Akkoyun, protokol üyeleri ile şehit polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası ile şehidin kabrini ziyaret etti.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, şehit mektuplarından esinlenerek kaleme aldığı şiiri okudu. Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de çeşitli gösteriler sundu.

Programda konuşma yapan Vali Akkoyun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz'da elde bayrak, dilde tekbir, vatanın bağımsızlığı için aziz millet cesaretini ve kahramanlığını tüm dünyaya gösterdi. Dün olduğu gibi bugün de tüm koşullarda aynı ruh ve aynı kararlılıktayız. Bu şuurla 'Çanakkale ruhu' ile kahramanlık destanını yazan aziz şehitlerimizin azim, cesaret ve kararlılıkları bugün yaşandığı gibi gelecek nesillerimizin ruhunda da filizlenecektir. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla tam bağımsız Türkiye sevdasını yüreğinde taşıyan aziz milletimizin, aydınlık istikbaline ilerlemesi bizler için ulvi bir rehberdir. Çünkü unutmamalıyız ki geçmişini unutanlar, o geçmişi yeniden yaşamak zorunda kalırlar."

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, şehit aileleri, gaziler, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.