15 Sanatçı Bursa'yı Farklı Üsluplarla Tasvir Etti

Yerli ve yabancı 15 sanatçının çalışmalarında Bursa'yı farklı üsluplarla tasvir ettiği "İkinci Zaman" sergisi, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ziyarete açıldı.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu sergi benim için çok heyecan verici ve çok özel oldu." dedi.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" adlı eserinde Bursa'yı tanımlarken kullandığı "ikinci zaman" ifadesinden ilhamla serginin isminin belirlendiğini kaydeden Aktaş, "Büyük edebiyatçımızın, Bursa'da gördüğü bu ihtişamı ortaya çıkarmak için yapılması gereken çalışmalar var ama sanata da ciddi şekilde ihtiyaç var. Zira sanatın ruhumuzu besleyen ve bakış açımızı zenginleştiren yönünü her zaman aklımızda tutuyoruz." şeklinde konuştu.

Aktaş, sergiye eserleriyle destek veren her bir sanatçının, bakış açılarıyla Bursa'nın tarihi ve kültürel yapısını çok iyi yansıttığına vurgu yaparak, serginin farklı illere de taşınacağını söyledi.

"Sanatçılar kendi Bursalarını gösterdi"

Serginin küratörü İsmail Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'ya özel bir muhabbet beslediğini belirterek, "Osmanlı kültürü açısından sevilesi bir şehir burası. Çok farklı yapıları, o yapıların uyandırdığı farklı sesleriyle insanı devamlı kendine çeken, çağıran bir şehir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaptığı işle Bursa'yı buluşturma isteğinden dolayı serginin doğduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bursa için ne yapabilirim diye düşünürken yolumuz Kültür A.Ş. ile kesişti. Onlarla Bursa'yı Bursalılara, bu şehrin bilinenlerini başka gözlerle anlatmak fikrinde birleştik. Bu projenin aynı zamanda şöyle bir tarafı var. Üretilen bu eserler aynı zamanda bir defterin, bir yapbozun üzerinde hayatımıza dokunan ürünlere de dönüşüyor. Bu kapsamda işi organize etmeye başladım ve farklı alanlardan sanatçıları bir araya getirdim. Bu fikirden onlara bahsettim. Çok hoşlarına gitti. Sonrasında sanatçılarımızı Bursa'da ağırladık, Bursa'da belirli mekanlara götürdük, gezdirdik. Onlardan bize kendi Bursalarını göstermelerini istedik. Kendi üslupları çerçevesinde bu şehre dair gördüklerini eserlerine yansıttılar ve böyle bir sonuç çıktı ortaya."

"Bursa İstanbul'dan sonra en çok sevdiğim şehir"

Sergiye iki çalışmasıyla katılan sanatçı Aygül Okutan ise ilk eserinde Yeşil Türbe'yi çizdiğini belirterek, "Bursa benim için çok önemli. İstanbul'dan sonra en çok sevdiğim şehir. Çok ilhamla yaptım bu eserimi. Yeşil Türbe'nin girişi ve bir dervişin figürü var. Tavsiye üzerine Bursa'da yaşayan biri üzerinden yola çıktım ve buranın yerlilerinden Fahri Dede'nin yüzünden esinlenerek bu eserimi yaptım." dedi.

Okutan, ikinci eserine dair ise "Üç sene önce başladığım bir seri var. Farklı ülkelerin ve milletlerin danslarını resmediyorum. Bu eserde ilk defa Türkiye'nin bir geleneksel dansını yaptım. Geleneksel dansları çizince değişik bir enerji hissediyorum. Çünkü geleneksel dans normal bir şey değil, yüzyıllarca geçmişe ait kültürel bir kod." değerlendirmesinde bulundu.

Hikmet Barutçugil, Cemal Toy, Ahmet Öğreten, Engin Korkmaz, Levent Karaduman, Dağıstan Çetinkaya, Zafer Örs, Mehlika Hilal Kırca, Yasin Yaman, Büşra Yurtseven, Hüseyin Ünlü ve Ömer Faruk Boyacı'nın yanı sıra Çinli sanatçı Ali Lei Gong ve Said Lei de eserleriyle sergiye katkı sağladı.

Sergi 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.