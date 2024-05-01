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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri

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Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Sakarya'da yapılan etkinlikte sendika üyeleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Kocaeli'de düzenlenen yürüyüşe ise siyasi parti temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı. Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce'de ise döviz ve afişlerle sloganlar atılarak etkinlikler gerçekleştirildi.

Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Sakarya'da 21 Haziran İlkokulu önünde bir araya gelen Sakarya Emek ve Demokrasi Bileşenleri, ellerinde taşıdıkları döviz, afiş ve pankartlarla sloganlar atarak Gar Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunan sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri, daha sonra öğrencilerin sunduğu sokak gösterisini izledi. Eğitim-Sen müzik grubu da etkinlikte mini konser verdi.

Programda konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Sakarya Şubeler Platformu Sözcüsü ve Eğitim-Sen Sakarya Şube Başkanı Yücel Kaçar, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin ve gelirinin olduğu, sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı bir düzen istediklerini söyledi.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent'in de yer aldığı etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Kocaeli

Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, CHP Kocaeli milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler ile DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi partilerin ve farklı sendikaların üyeleri ile temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Bulvarı'nda başlayan etkinlikte, gruptakiler İzmit Belediyesi bandosu eşliğinde yürüyerek İzmit Yürüyüş Yolu'ndan eski Real Otoparkı'na geldi.

Burada polis kontrolünden geçen grup, daha sonra alanda sloganlar ve şarkılar eşliğinde 1 Mayıs'ı kutladı.

Bazı sendika temsilcilerinin konuşmasının ardından program, konserle sona erdi.

Zonguldak

İstasyon Caddesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri, ellerinde taşıdıkları döviz ve afişlerle sloganlar atarak kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne geldi.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, yaptığı konuşmada, bugün ülkenin dört bir yanında omuz omuza vererek seslerini yükselttiklerini belirterek, 1 Mayıs'ın emeğin, alın terinin, barışın, demokrasinin ve güvenli bir gelecek için dayanışmanın, yardımlaşmanın günü olduğunu ifade etti.

Emekçiler olarak kuşaklar boyu aktarılan üretim kültürüyle ülke ve millet için ürettiklerini dile getiren Mutlu, "İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alındığı çalışma şartlarında daha çok üretmek, ülkemize ve milletimize daha çok katkı vermek istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından konser verildi.

Bartın

Kemer Köprü Meydanı'nda bir araya gelen Bartın KESK Şubeler Platformuna bağlı sendikalar ile Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şubesi, Belediye-İş Sendikası ile sivil toplum kuruluşu üyeleri, döviz ve afişlerle kapalı pazar yerine yürüdü.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu adına konuşan Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, insanca yaşamak isteyen milyonlar olarak demokrasi, özgürlük, eşitlik ve laiklik özlemlerini ülkenin dört bir yanında alanlarda haykırdıklarını dile getirdi.

Bolu

Bolu'da Demokrasi Meydanı'nda toplanan siyasi parti temsilcileri, sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri sloganlar atarak, Hükümet Meydanı'na yürüyüş yaptı.

Grup adına Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Dilek Çakman tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Konuşmanın ardından gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekti.

Düzce

Düzce'de ise belediye önünde bir araya gelen sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, sloganlar atarak Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına konuşmalar yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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