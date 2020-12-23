Gübretaş sahasında tespit edilen altın kaynağı Söğütlüleri heyecanlandırdı
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Gübretaş sahasında tespit edilen altın kaynağı Söğütlüleri heyecanlandırdı

23.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:00
Gübretaş sahasında tespit edilen altın kaynağı Söğütlüleri heyecanlandırdı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edilmesi, Söğüt halkınca memnuniyetle karşıladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edilmesi, Söğüt halkınca memnuniyetle karşıladı.

Söğüt-Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan Sırhoca köyü sınırları içerisinde yer alan bölgede, 6 milyar dolar civarında değere sahip altın kaynağı olduğunun açıklanması, köylüleri sevindirdi.

Sırhoca Muhtarı Ali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde altın madeni çıktığını ifade ederek, "Bizim için çok sevindirici bir haber. Köyümüzde nüfusumuz çok az olduğundan ve katılım olmadığından köyümüzün nüfusu azalmıştı. İnşallah bundan sonra köyümüzün daha çok dolacağını, göçlerin iptal olacağını düşünüyoruz. Buraya tekrar katılımın olacağını düşünüyoruz. Köyümüze ve Söğüt'ümüze hayırlı olsun." dedi.

Köy halkından Nurcan Turgutoğlu ise habere çok mutlu olduklarını anlatarak, "Köyümüzün çok değerli olduğunu biliyorduk zaten. Altın madeni çıktığını öğrenince çok sevindik. İnşallah köyümüz için iyi olur. İnşallah kısa zamanda açılır, çocuklarımız bunlardan yararlanır. Bizler de daha çok faydalanırız. Çevreyi koruyarak, düzenli bir şekilde yapılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

85 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu da işi olmayanlara da istihdam sağlanacağını belirterek, gençlerin ve arazi sahiplerinin geri dönmesinin iyi olacağını ve diğer köylere de katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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