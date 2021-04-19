Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
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Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, 5'e 2 pas çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte, sağ uyluk iç bölgesinde minimal kas ödemi ile zorlanma tespit edilen Atınç Nukan, bel bölgesinde şiddetli kas spazmı bulunan Dzenan Burekovic, ayak bileği arkasında sıkışma ve buna bağlı tendinit sorunu tespit edilen Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.

Hava yoluyla İstanbul'a gidecek Göztepe'de bu 3 futbolcunun yanı sıra, yeni tip koronavirse yakalanan Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük-Göztepe maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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