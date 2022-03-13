Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve... - Haberler

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Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve...

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve...

Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları için teşekkür etti.

Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya- Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları için teşekkür etti.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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