Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve...
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları için teşekkür etti.
Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya- Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları için teşekkür etti.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Sefa Mutlu - Güncel