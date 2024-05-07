Güncel Dolar Kuru 7 Mayıs! 1 Dolar ne kadar? Dolar yükseliyor mu?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar 32,2621'den satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 34,7353'ten satılıyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED KARARLARINDA

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "Yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti. Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığı gözlemlenirken, faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

"YAPILACAK AÇIKLAMALAR BELİRSİZLİKLERİ AZALTACAK"

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiği bu dönemde, iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ekonomide "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik umutları beslediğini kaydederek hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

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