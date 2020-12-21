Gölmarmara'nın çehresi değişti

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara ilçesi Atatürk Bulvarı'nda hayata geçirilen prestij cadde projesinde peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Gece aydınlatmaları, kilit parke taşı döşemeleri, ışıklı bordür düzenlemeleri, oturma bankları, parklanma alanlarının yanı sıra yeşil alan düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları ile 7/24 yaşayan canlı bir alan kazanan Gölmarmara, bu projeyle yeni bir çehreye büründü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Mezarlıklar Dairesi Başkanı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte Gölmarmara ilçesini ziyaret etti. Gölmarmara Muhtarlık İşleri Sorumlusu Kağan Tunçelli ve personeller tarafından karşılanan Büyükşehir Belediyesi heyeti, ilçeye kazandırılan prestij proje alanında incelemelerde bulundu. İncelemelere Atatürk Mahalle Muhtarı Nalan Arı ve vatandaşlar da katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve beraberindeki heyet, 6 Eylül Meydanı'ndan başlayıp; Atatürk Bulvarı boyunca prestij cadde üzerinde yapılan çalışmaları tek tek inceledi. Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile yapılan projenin ilçeye farklı bir görünüm ve değer kazandırdığını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Göktaş: "Peyzajı ve ışıklandırmaları ile ilçeye yakıştı"

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Eylül ayının 15'inde buraya gelip incelemelerde bulunmuştuk. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızın yapmış olduğu prestij cadde projesinde, peyzaj planlamasını yaptık. Planlamalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda ve 6 Eylül Meydanı'na özel bir peyzaj projesi geliştirdik ve bunu hayata geçirdik. Geceleri kullanılan ışıklandırmaların kontrolü ve peyzajın son durumunu görmek için Genel Sekreter Yardımcımız Ali Öztozlu ile birlikte buradayız. Peyzajın güzel olduğunu görmek, Atatürk Bulvarı'na ve 6 Eylül Meydanı'na yakıştığını görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede peyzaj çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Gölmarmara'ya değer kattı

Atatürk Mahalle Muhtarı Nalan Arı da, prestij cadde projesi hakkında görüşlerini açıkladı. Arı, "Projenin önce altyapı çalışmaları tamamlandı. Daha sonra, kilit parke taşı döşendi. Çiçekler ekildi. Oturma bankları kuruldu. Aydınlatma direkleri takıldı. Çok güzel bir proje oldu, ilçemize değer kattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Esnaf İlhan Salçın, "Her şeyi ile çok güzel bir proje oldu. Bulvar adeta başka bir çehreye büründü. Işıklar muazzam. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." derken bir diğer esnaf Tanju Okan, "Mahallemiz çok güzel oldu. Pandemi sürecinde ekipler gerçekten iyi çalıştılar. Çabuk ve hızlı tamamlandı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Vatandaşlar için güzel projeler yapılıyor, Başkanımız Cengiz Ergün'ün daha iyilerini yapacağına inanıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı