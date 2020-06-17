Gölbaşı'nın güzellikleri kısa film yarışması ve foto safari ile tanıtılacak Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla kısa film yarışması ve foto safari düzenlenecek.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla kısa film yarışması ve foto safari düzenlenecek.

Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasında foto safari ve kısa film yarışması konulu protokol imzalandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara'nın nadide doğal güzelliklerine sahip ilçelerinden Gölbaşı'nın değerlerini, zengin kültürünü ve doğasını tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını kaydetti.

Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların ilçedeki doğal güzellikleri çalışmalarıyla ölümsüzleştireceğini vurgulayan Şimşek, "Bütün bu güzelliklerin ekranlara yansıması en büyük temennimiz. Çekeceğiniz fotoğraflar ve kısa filmler ile internet sitemize başvurabilirsiniz." dedi.

Başvurular, "https://www.ankaragolbasi.bel.tr/kisa-film-yarismasi" ve "https://www.ankaragolbasi.bel.tr/fotograf-yarismasi" internet sitelerinden yapılabilecek.

Başvuru tarihi 18 Haziran-18 Ağustos 2020 olarak belirlenen ödüllü yarışmaya, kısa film dalında 30 dakikadan uzun olmayan, kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türünde filmler katılabilecek.

Adaylar, fotoğraf dalında en fazla 5 eser ile başvuruda bulunacak.

Kaynak: AA