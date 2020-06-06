Gölbaşı'nda açık hava sinema etkinliği başladı
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Gölbaşı'nda açık hava sinema etkinliği başladı

Gölbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava Sinema Keyfi" etkinliği başladı.

Gölbaşı'nda açık hava sinema etkinliği başladı
06.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:26

Gölbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava Sinema Keyfi" etkinliği başladı.

Her hafta düzenlenmesi planlanan nostalji gecelerinin ilk gösterimi "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu " filmi ile bu hafta yapıldı. Etkinlik kapsamında her hafta farklı bir film seyirciyle buluşacak.

Gölbaşı 15 Temmuz Şehitler Anıtı karşısında yapılan etkinliğe ilgi oldukça yoğundu. İlçe sakinleri, kendilerine ikram edilen patlamış mısır eşliğinde arabalarında keyifli vakit geçirdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek de filmi vatandaşlarla birlikte izledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek "Biliyorsunuz ki dünyayı etkisi altına alan bir koronavirüs vardı. Yaklaşık 3 aydır vatandaşlarımız ne dışarı çıkabildi ne de sosyal bir faaliyette bulunabildi. Eskiden 2 açık hava sineması ve bir kapalı sinema salonunu olan Gölbaşı uzun bir süredir bu keyiften mahrumdu. Bu bölgenin bir evladı olarak bu eksikleri biliyorduk. Pandemi sureci de bizi tetikledi ve düşündük buradaki vatandaşların ayağına sinemayı nasıl getirebiliriz diye. ve açık hava sinemasını Gölbaşı'ndaki hemşehrilerimizin ayağına getirdik. İnsanlarımız en iyisine layıklar, biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Ben de ailemle birlikte izlemeye geldim. Yoğun bir katılım var." dedi.

Gölbaşı halkı için yeni projeler üretmeye devam edeceklerini aktaran Başkan Şimşek "Yeni yapılacak olan üniversiteler caddesinde inşallah sinema salonu da olacak. İnsanlarımız bu tür etkinliğe özlem duymuş, biz o özlemlerini bir nebze olsun giderdiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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