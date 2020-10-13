Gölbaşı Kent Konseyi kuruldu

Gölbaşı Belediyesince ilçedeki sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla, siyasi partiler, üniversite temsilcileri ve esnaf gruplarının yer aldığı Gölbaşı Kent Konseyi kuruldu.

Gölbaşı Belediyesince ilçedeki sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla, siyasi partiler, üniversite temsilcileri ve esnaf gruplarının yer aldığı Gölbaşı Kent Konseyi kuruldu.

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda Gölbaşı Kent Konseyi başkanlığına oy birliğiyle Murat Otuzoğlu seçildi.

Programda açılış konuşmasını yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, konseyin yapacağı tüm çalışmalarda yanlarında olacaklarını belirtti.

Başkan Şimşek "İlçemizin sürdürülebilir kalkınması için hep birlikte çalışacağız. Sizlerin yapmış olduğu tüm çalışmalarda ben ve meclisim yanınızda olacak. Ortak aklın işlevsellik kazanacağı ve ilçemizin kalkınması için attığımız bu adımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Oylamanın ardından bir konuşma yapan Gölbaşı Kent Konseyi Başkanı Murat Otuzoğlu da "Bugün daha da anlamlı bir gün Ankara'nın Başkent oluşunun 97. yıl dönümünde bir aradayız. Kent konseyinin aktif çalışmasının, kuruluş amacına uygun bir şekilde yapılacağına halkımızın hiçbir şüphesi olmasın. Önümüzdeki günlerde halkımızın fikirleri alınarak hazırlanacak çok güzel projelerimiz olacak. Allah mahcup etmesin bizimde bir hayalimiz gerçekleşti. Sayın başkana ve tüm kurula teşekkür ediyorum" dedi.

Gölbaşı Kent Konseyi Yürütme Kuruluda şu isimlerden oluştu:

"Uğur Mirza Serkan Aydoğan, Lütfiye Yardımcı, İsa Albut, Sinan Karataş, Ercan Öztürk, Alper Yılmaz, Recep Demirel, Faruk Aypek, İbrahim Karagöz, Ramazan Yalçın, Eryaman Zaim, Deniz Özgür Görgülü"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal