Göksel: "Kamuoyunu Yanıltmaya Yönelik Yanlı, Taraflı ve Yanlış Bilgilere Asla İtibar Edilmemeli"

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, "Teşkilat Temayül Yoklaması" ile ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik yanlı, taraflı ve yanlış bilgilere asla itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Muharrem Göksel, 11 Ocak'ta AK Parti Samsun İl Başkanlığında gerçekleştirilen 'Teşkilat Temayül Yoklaması' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürecin gelişimi hakkında bilgi veren Göksel, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere; 11 Ocak 2018 Perşembe günü; AK Parti Samsun İl Başkanlığında bir 'Teşkilat Temayül Yoklaması' yapılmıştır. Temayül Yoklamamız; AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Hacı Turan başkanlığında ve İl Koordinatörümüz Sayın Cumhur Ünal ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Karadeniz Bölge Uzmanı Sayın Hasan Kantaroğlu kontrolünde ve gözetiminde gerçekleşmiştir. Yoklamada; il başkanı, eski il başkanları, belediye başkanları, il başkan adayları, ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, il demokrasi hakem kurulu üyeleri, il kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, il gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Atakum ilçe yönetim kurulu üyeleri, Canik ilçe yönetim kurulu üyeleri, İlkadım ilçe yönetim kurulu üyeleri, Tekkeköy ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın kolları başkanları ve ilçe gençlik kolları başkanları oy kullanmışlardır. Söz konusu temayül yoklamasında katılımcılara; Genel Merkez tarafından hazırlanan bir form takdim edilerek; il başkanı olarak görmek istedikleri 3 isim sorulmuş ve 3 isim yazılmayan formların dikkate alınmayacağı hatırlatılmıştır. Aynı zamanda, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Hacı Turan tarafından katılımcılarla yüz yüze görüşme yapılmış ve sonuçları da yine Sayın Turan tarafından kayıt altına alınmıştır. Teşkilat mensubu katılımcılarımız; gerekli önlemlerin alındığı özel bölmelerde formlarını doldurmuşlar ve kapalı zarf içerisinde Genel Merkezden gelen görevlilere teslim etmişlerdir. Katılımcılar aynı zamanda şahsi kanaatlerini de AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Hacı Turan'a sözlü olarak iletmişlerdir. Temayül yoklaması sonrası AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Hacı Turan, Samsun'dan ayrılmış; Çorum'da bir toplantıya katıldıktan sonra Tokat İl Kongresi hazırlıkları için Tokat'a hareket edeceğini bildirmiş ve Pazartesi gününe kadar da Tokat'ta kalacağını beyan etmiştir. Diğer iki misafirimiz ise kapalı haldeki zarfları Genel Merkeze ulaştırmak amacıyla Ankara'ya hareket etmişlerdir. Teşkilat Temayül Yoklamamız bu şekilde; AK Parti ciddiyetine ve saygınlığına yakışır şekilde; gürültüsüz, patırtısız, problemsiz bir şekilde tamamlanmıştır" dedi.

"Zarfların Samsun'da açılması ve sonuçların öğrenilmesi ise imkansızdır"

Açıklamasında sürecin sonrasına değinen Göksel şunları söyledi: "Genel Merkez ile yapılan görüşmeler neticesinde; Genel Merkezden gelen görevlilere teslim edilen kapalı zarf içerisindeki formların Ankara'ya ulaştırıldığı anlaşılmıştır. Zarflar halen kapalıdır ve herhangi bir tasnifin ve sayımın yapılmış olması da söz konusu değildir. Zarfların Samsun'da açılması ve sonuçların öğrenilmesi ise imkansızdır. Buna ne bizim ne de Genel Merkez adına Samsun'da bulunan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Hacı Turan ve diğer misafirlerimizin izin vermeyeceği aşikardır."

Muharrem Göksel, sürecin sonuçlarıyla ilgili şunları aktardı: "Her temayül yoklaması sonrası olduğu gibi bu temayül yoklaması sonrasında da; sonuçların ne olduğu ve/veya kime ne kadar oy verildiğine ilişkin bazı merak uyandıran sorular Samsun kamuoyunda sorulmaya başlanmıştır. Aslında masumane yaklaşımlarla oluşabilen merak ve sonuçları öğrenmek için insani çerçevede gerçekleştirilen gayretler anlaşılabilir. Ancak bu merakı fırsat bilen ve AK Parti Samsun İl Başkanlığı Kongre sürecini en baştan manipüle etmeyi amaç edinen bazı çevrelerin akıl almaz stratejilerinin yine devreye girdiğini üzülerek müşahede etmekteyiz. Sürecin sonuçlarına ilişkin olarak bilinmesi gereken ilk şey; kimin lehine olumlu ya da kimin lehine olumsuz olduğunun hiçbir önemi olmadan temayül sonuçlarına ilişkin ortaya atılan/atılacak tüm iddiaların gerçek dışı olduğudur. Yoklamada adı geçen bazı isimleri alt alta yazarak ve karşılarına bazı rakamlar koyarak ve bu ahlaksız manipülasyonu süreci yönetmekle sorumlu insanlara dayandırarak 'sonuçlar bunlar!' demek aşağılık bir girişimdir. Bu durum; her şeyden önce, teşkilat mensuplarının kanaatlerini alarak Genel Merkeze iletmekle görevli arkadaşlarımıza karşı yapılmış bir saygısızlıktır. AK Parti Samsun İl Başkanlığı olarak bu ahlaksız girişimin sorumlularının ortaya çıkarılmasına yönelik her türlü çabayı göstereceğimizin ve sonuç alır almaz bu kişi ya da kişileri Samsun kamuoyuyla paylaşacağımızın bilinmesini isteriz. Sonuç olarak; kaynağı belirsiz iddialar ortaya atarak süreci manipüle etmeye çalışan çevreler de dahil olmak üzere herkes bilmelidir ki, AK Parti; bu tür ahlaksız girişimlerin prim yapmadığı, herkesin hür iradesiyle kanaatini belirttiği ve doğruların dosdoğru konuşulduğu saygın bir partidir. Bu tür; hedefe ulaşmak için her yolu mubah görenler; seçim süreçlerini, kongre süreçlerini manipüle etmek için legal/illegal her yolu deneyenler asla başarıya ulaşamayacaktır. Kamuoyunun yaşanan süreci bu açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi; kamuoyunu yanıltmaya yönelik; yanlı, taraflı ve yanlış bilgilere asla itibar edilmemesi hususu önemle rica olunur." - SAMSUN