Gökkaya'ya altyapı ve üstyapı müjdesi Aydınyer, Gökkaya'da 15 bin metre içme suyu hattı ile 120 bin metrekare kilit parke çalışması yapacaklarının müjdesini mahalle sakinleriyle paylaştı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) daha yaşanılabilir bir Manisa için proje ve hizmetlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesini ziyaret etti. Aydınyer'e ziyaretinde; Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı, MASKİ İlçe Şefi Erdem Özer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Serkan Emir eşlik etti. Mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, MASKİ'nin mahallede hayata geçireceği alt ve üst yapı çalışmalarını anlattı.

Mahallenin sıkıntıları çözülecek

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Gökkaya Mahallesine yapılacak yatırımların mahalledeki sıkıntıları çözeceğini dile getirdi. Aydınyer, Gökkaya Mahallesine MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 18 kilometrelik kanalizasyon hattı yapmıştık. Mahallemize, 15 bin metre içme suyu hattı, 120 bin metrekare kilit parke, 500 metreküplük içme suyu deposu yapacağımızın müjdesini vermeye geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdim. İnşallah 10 Ağustos tarihinde mahallemize kazandıracağımız hizmetlerin ihalesini gerçekleştireceğiz. Burada bu büyük yatırımın tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte kurdelasını keseceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın" dedi. Aydınyer, vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyerek, mahallede incelemelerde bulundu.

"Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun"

Mahalle Muhtarı Kadir Türker, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e mahallemde yapılacak olan yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun" dedi.

"Müjdeli haberleri aldık"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Duymuş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün mahallemize yapacağı hizmetlerden dolayı mutlu olduk. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de bizleri yapılacak olan çalışmalar ile ilgili bilgilendirdi. İçme suyu hattı ile üstyapı müjdesini aldık. İstek ve taleplerimizi dinlediler. Cengiz Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler