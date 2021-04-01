GKRY ve İsrail arasında Covid-19 aşısı olanlar için "karantinasız" seyahat başlıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasındaki seyahatlerde Covid-19 aşısı olan kişilerin karantinasız seyahat etmesine yönelik anlaşma bugün itibariyle yürürlüğe giriyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasındaki seyahatlerde Covid-19 aşısı olan kişilerin karantinasız seyahat etmesine yönelik anlaşma bugün itibariyle yürürlüğe giriyor.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle turizmin durma noktasına geldiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail, Covid-19 aşısı olanların herhangi bir kısıtlama olmaksızın seyahat etmesine yönelik turizm anlaşmasını geçtiğimiz Şubat ayında karara bağlamıştı. Söz konusu anlaşma bugün itibariyle yürürlüğe giriyor. Anlaşma kapsamında GKRY'nin, Covid-19 aşısı yaptıran veya korona testi negatif çıkan İsraillileri bugünden itibaren adaya kabul etmeye başlaması bekleniyor.

GKRY Turizm Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı konuya ilişkin yazılı açıklamada, 12 yaşın altındaki çocukların herhangi bir test yaptırma zorunluluğu olmadığı, 12-18 yaş arasındaki çocukların ise öngörülen testlere tabii tutulacağı kaydedildi. Aşı olanların belgelemesi halinde hiçbir teste tabi tutulmayacakları da belirtildi.

Öte yandan, GKRY Bakanlar Kurulu, korona virüs aşısı yaptırmış yolcuların, geldikleri ülkeye bakılmaksızın bugün itibariyle karantinasız Güney Kıbrıs'a giriş yapabileceği yönündeki kararı resmi gazetede yayımlamıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı