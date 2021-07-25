Giresun'un Dereli ilçesi Kurban Bayramı'nda binlerce turisti ağırladı
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Giresun'un Dereli ilçesi Kurban Bayramı'nda binlerce turisti ağırladı

Giresun'un Dereli ilçesi Kurban Bayramı'nda binlerce turisti ağırladı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Tabiat parkları, Mavigöl ve yaylalarıyla öne çıkan Giresun'un Dereli ilçesi, yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede geçilen kademeli normalleşme süreciyle birlikte, Kurban Bayramı'nda binlerce turisti ağırladı.

Tabiat parkları, Mavigöl ve yaylalarıyla öne çıkan Giresun'un Dereli ilçesi, yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede geçilen kademeli normalleşme süreciyle birlikte, Kurban Bayramı'nda binlerce turisti ağırladı.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, Dereli'nin, "yaylalar diyarı" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Tabiat parklarının yanı sıra Mavigöl'ün de etkisiyle yörede turizm hareketliliğinin daha da canlandığına işaret eden Şenlikoğlu, yörenin Kurban Bayramı ve tatili sürecinde binlerce misafiri ağırladığını belirtti.

Şenlikoğlu, son yıllardaki en yoğun 9 günlük bayram tatilini yaşadıklarını vurgulayarak, "İnsanlar akın akın Dereli'ye geldi. Yaylalar, tabiat parkları ve Mavigöl, ziyaretçilerle dolup taştı. Uzun zaman sonra yörede bu kadar yoğun kalabalık topluluklarını ağırladık." dedi.

Otel ve konaklama merkezlerinde yüzde 100 doluluk oranının yakalandığına dikkati çeken Şenlikoğlu, yaşanan hareketliliğe bağlı olarak bölge esnafının yüzünün de güldüğünü kaydetti.

Şenlikoğlu, Kurban Bayramı ile başlayan turizm hareketliliğinin yaz dönemi boyunca devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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