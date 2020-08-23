Giresun'da yaşanan sel felaketinde en az dört kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayıp
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BBC

Giresun'da yaşanan sel felaketinde en az dört kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayıp

Giresun'un Dereli İlçesi'nde meydana gelen selde biri asker toplam dört kişi hayatını kaybetti.

Giresun'da yaşanan sel felaketinde en az dört kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayıp
23.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:50

Giresun'un Dereli İlçesi'nde meydana gelen selde biri asker toplam dört kişi hayatını kaybetti. 11 kişinin ise kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte bölgedeki Aksu Deresi taştı, Giresun - Sivas yolu ulaşıma kapatıldı.

Bölgede çok sayıda ev, tedbir amaçlı tahliye edildi. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri Dereli İlçesi ve çevresinde dün akşamdan bu yana arama-kurtarma çalışmaları yürütüyor. Giresun Valiliği ise bir kriz merkezi oluşturmuş durumda.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gece saatlerinde afetin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti.

Bakan Soylu yaptığı basın açıklamasında 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ifade etti.





Metrekare başına düşen yağmur 100 kilogramı aştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede yağmurun Cumartesi günü 16.00'da başladığını ve 21.00'e kadar etkili olduğunu ifade etti ve yer yer metrekare başına düşen yağmurun 100 kilgramı aştığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, yağmurun bugün de Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Arama-kurtarma çalışmalarına çevre illerden ekipler de katılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan paylaştığı mesajda tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

BBC
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