Giresun'da sokağa çıkma kısıtlamasında 891 emniyet personeli görev yapacak Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarından itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında 891 emniyet personeli görev alacak.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarından itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında 891 emniyet personeli görev alacak.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentin belirlenen noktalarında asayiş tedbirleri kapsamında 10 ekip denetimlerini sürdürecek.

Trafik tedbirleri kapsamında ise radarla hız denetimi, otobüs terminali denetimi, şehir içi motorize denetimler devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması için oluşturulan noktalarda da trafik kontrolü yapılacak.

Giresun Emniyet Müdürlüğü'nün denetim ekipleri 65 yaş üstü, 20 yaş altı grubundakiler ile iş yerlerini denetleyecek.

Açılmasına izin verilmiş iş yerlerinde de sağlık uygunluk denetimi gerçekleştirilecek. Vefa Destek Grubu ekipleri de belirlenen süre boyunca görev yapacak.

Kentteki uygulama noktalarında şehirlerarası seyahat izin belgesi, sokağa çıkma yasağı denetimleri yapılacak.

Adli ve idari işlemler ise Çınarlar Polis Merkezi Amirliği personeli tarafından yapılacak.

Toplamda 891 personel bu süreçte görev yapacak.

Kaynak: AA