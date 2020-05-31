Giresun'da kendisinden haber alınmayan kişi evinde ölü bulundu
Giresun'da, kendisinden haber alınmayan şahıs, evinde ölü bulundu.
31.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:45
Giresun'da, kendisinden haber alınmayan şahıs, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sultaniye köyünde, Hüseyin Akar'dan (63) bir süredir haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.
Bunun üzerine jandarma ekipleri, Akar'ı yalnız yaşadığı evinde ölü buldu.
Akar'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA