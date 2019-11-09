"Giresun, bölgede sağlık üssü olma yolunda hızla ilerliyor"

09.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:38

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Giresun'un yapılan yatırımlarla bölgede sağlık üssü olma yolunda hızla ilerlediğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, inşaatı yüzde 90 fiziki gerçekleşme seviyesinde devam eden Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tamamlanmasının ardından Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin afiliasyon kapsamından çıkarılması ve devlet hastanesi olarak hizmet vermesinin Sağlık Bakanlığınca kararlaştırıldığını belirtti.

Bir süre önce heyet olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile bir araya geldiklerini aktaran Öztürk, "Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız bilgilere göre, Giresun'daki sağlık hizmetleriyle ilgili taleplerimiz karşılanmıştır. Bu kapsamda Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilimiz Aksu Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete girmesinin ardından 200 yatak kapasitesiyle ikinci basamak devlet hastanesi olarak sağlık hizmeti sunmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"350 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 19 Nisan 2020'de hizmete girmesi planlanıyor. Hastane bünyesinde inme ünitesi, onkoloji tanı ve tedavi merkezi, prematüre retinopatisi tanı ve tedavi Merkezi ile palyatif bakım merkezi kurulacak. Giresun, yapılan yatırımlarla bölgede sağlık üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Hemşehrilerimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilimizin sağlık alanında katma değerini yükseltecektir. Sağlık alanında hayata geçireceğimiz yeni yatırım ve projelerimizle birlikte hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunacağız."

Kaynak: AA