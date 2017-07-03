Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik Roma'da
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Genel Direktörü Jose Graziano da Silva ile FAO-Türkiye Ortaklık Programı'nın ikinci dönemini başlattı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Genel Direktörü Jose Graziano da Silva ile FAO-Türkiye Ortaklık Programı'nın ikinci dönemini başlattı.
40. FAO Genel Konferansı kapsamında BM'nin Roma'daki merkezinde temaslarda bulunan Bakan Çelik, FAO Genel Direktörü da Silva ile bir araya geldi.
Çelik ve da Silva, FAO ve Türkiye arasında 2006 yılında imzalanan ev sahibi ülke anlaşması çerçevesinde hayata geçirilen programın ikinci dönemini başlattı. Türkiye, programın ikinci döneminde desteğini 2 katına yükseltti. Türkiye, 10 milyon dolar olan desteğini, 10 milyonu tarım ve 10 milyonu da ormancılık olmak üzere toplamda 20 milyon dolara çıkardı.
Bakan Çelik ve da Silva, görüşmelerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Bakan Çelik, Roma'ya yaptıkları günübirlik ziyaretin, kendileri açısından başarılı geçtiğini belirtti.
Çelik, gerek Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) gerekse FAO ile son derece önemli görüşmeler ve anlaşmalar yaptıklarını dile getirerek, IFAD'ın Türkiye ofisinin açılması konusunda imzaları attıklarını ve çok yakın zamanda ofisin devreye gireceğini kaydetti.
Çelik, "FAO ile de birinci program dönemi kapandı. Yeni ikinci programı başlatmış bulunuyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmamızı sürdürürken, Ankara'daki FAO Ofisinin de güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardık." dedi.
FAO Genel Direktörü da Silva da FAO-Türkiye Ortaklık Programı'nın ikinci dönemi yenilenmesinden dolayı çok memnun olduğunu söyleyerek, bunun bölgeye fazlasıyla katkı sunacağını belirtti.
Da Silva, "Başta Suriye olmak üzere komşu ülkelere yönelik Türk cömertliğini iyi şekilde görmekteyiz. Bugün burada ilişkimizi geliştirdiğimiz bu buluşma dolayısıyla mutluyuz. Ankara'daki bölge koordinatörü kanalıyla ikinci fazı geliştirmek için hazırız." ifadelerini kullandı.
Da Silva ile görüşmesinin ardından Bakan Çelik, FAO Avrupa Bölge Ofisi Temsilcisi Vladimir Rahmanin ile Türkiye'nin ilk dönemde sağladığı 10 milyon dolarlık kaynakla hayata geçirilen 28 projenin tanıtıldığı FAO Genel Merkezi'ndeki sergiyi açtı.
Bakan Faruk Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, bugün Türkiye-FAO ortaklık programının ikinci döneminin tanıtımını yaptıklarını aktararak, bunun devamını Ankara'da gerçekleştireceklerini kaydetti.
Bakan Çelik, IFAD'ın Ankara'da ofis açmasıyla ilgili anlaşma yaptıklarını belirtti.
Rahmanin de Ankara'daki FAO 2006'da açılan FAO ofisiyle sıkı bir diyalog içinde olduklarını dile getirerek, "Biz, birbirimizden çok şey öğrendik. Türkiye dünyadaki önemli tarımsal ürün üreticilerinden. Bölge ülkeleri, bu başarılı örnekten çok şey öğrenebilirler." diye konuştu.
Bakan Çelik, 40. Genel Konferans kapsamında teknik bir oturuma da katılarak, geçen yıl Antalya'da ev sahipliği yapılan 30. Avrupa Bölgesel Konferansı Başkanı olarak bahse konu toplantının raporunu sundu.
Öte yandan Çelik, FAO'daki temasları kapsamında İrlanda Gıda, Orman ve Bahçecilik Bakanı Andrew Dolye ile görüştü.
Bakan Çelik, daha sonra temaslarını tamamlayarak Roma'dan ayrıldı.