Geri dönüşüm temalı resim yarışmasının kazananları belli oldu Alanya Belediyesi, Alanya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen ortaokul öğrencileri arası resim yarışmasına katılan eserler bugün değerlendirildi.

Alanya Belediyesi, Alanya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen ortaokul öğrencileri arası resim yarışmasına katılan eserler bugün değerlendirildi.

Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tüm okulların katılımı ile renkli etkinlikler düzenlenerek kutlanan Çevre Günü, dünyada ve ülkemizde yaşanan Korona salgını nedeniyle bu yıl yapılamıyor. Resim yarışması için bu yıl belirlenen "Ambalaj Atıklarının Yeniden Değerlendirilmesi", "Geri Dönüşüm ve Geri Kullanım" konuları ile öğrencilere çevrenin korunması kapsamında farkındalık kazandırılması amaçlandı.

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşturulan değerlendirme komisyonu yarışmaya giren 94 öğrencinin resimlerini inceledi. Öğrencilerin resimlerini seçim aşamasında oldukça zorlanan öğretmenler ilk üçe giren eserleri belirledi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ortak organizasyonu sonucunda yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini 5 Haziran Cuma günü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in elinden evlerinde alacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasının hem çevreye hem de ekonomiye katkısının son derecede önemli olduğunu ve bu tip yarışmalar ile geri dönüşüm bilincinde ivme kazanıldığını söyledi. Başkan Yücel, ayrıca çocukların ve ailenin farkındalığının da arttığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA