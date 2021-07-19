Gençlik Kampı Kayıtları Başladı

Covid-19 nedeni ile bir yıl ara verdiğimiz gençlik kampı kapılarını özlemle açıyor.

Covid-19 nedeni ile bir yıl ara verdiğimiz gençlik kampı kapılarını özlemle açıyor. Gençlik kampıyla yaz sezonu birçok eğlenceli etkinlik ve eğitimlerle dopdolu geçecek.

Gençleri doğa ile buluşturan Gençlik Kampı gençlere doğayı yeşili koruma bilinci verirken aynı zamanda sosyal ve sportif aktivitelerle gençlerin sosyal hayatla bağlarını kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda kişisel gelişim eğitimleri ile gençleri sanatsal, dini ve değerler eğitimi ile gelişimlerine destek oluyor.

Gençlik Kampı'nda bir araya gelecek olan 8-16 yaş arası gençler doğa ile iç içe geçecek 4 günün ardından uzman eğitimcilerle birlikte sosyal, sportif ve kişisel gelişim eğitimleri de verimli bir şekilde geçecek. Gençlik kampıyla gençler duvarlar arası eğitimden çıkıp doğada özgürce kendilerini keşfederek eğitim alacaklar. Bu sayede kendine güvenen yeteneklerini keşfedebilen sağlıklı bireyler olarak hayata karşı bakış açılarını oluşturabilecekler.

Yaz tatilinde doğanın keyfini Gençlik Kampı'yla çıkartacak olan kız ve erkek öğrencilerin eğitimi farklı tarihlerde gerçekleşecek.

Gençler futbol, kano, dağ bisikleti gibi modern sporların yanı sıra atalarımızdan yadigar olan okçuluk, matrak ve mangalayı da öğrenecek. Aynı zamanda Arnavutköy gençleri Gençlik Kampı'nda eğitimlerle birlikte yapılacak olan sportif yarışmalarla eğitim-öğretim döneminin yorgunluğunu atacaklar.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Adresi : Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 88 Arnavutköy/ İstanbul

Bilgi İçin : 444 4 597

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Kaynak: Habermetre