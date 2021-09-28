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Gençlere POMEM Kursu desteği

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Gençlere POMEM Kursu desteği

Yüreğir Belediyesi'nin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursu başladı.

Yüreğir Belediyesi'nin Polis Meslek Eğitim Merkezleri ( Pomem ) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursu başladı. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde uzman eğitmenler eşliğinde başlatılan kurslar için son kayıt tarihi 15 Ekim olarak belirlendi.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavına katılmak isteyen ön lisans ve lisans mezunu adaylara ücretsiz fiziki yeterlilik kursu başlattı. Atakent Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde pandemi kuralları çerçevesinde açılan ücretsiz kursta, eğitim; Yüreğir Belediyesi bünyesindeki uzman spor antrenörleri tarafından veriliyor. Kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunuluyor.

Hafta içi her gün sabah 09.00'da başlayan ve 4 seans halinde devam eden kurslar için son başvuru tarihi 15 Ekim Çarşamba günü olarak belirlendi. Adaylar kursa başvuru ve detaylı bilgi için belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden veya 0322 502 92 17 numaralı telefonu arayarak Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nden bilgi alabiliyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, öğrenci dostu bir belediye olduklarını belirterek, "Gücümüz ve imkanlarımız nispetinde gençlerimizin, öğrencilerimizin yanında olmaya çabalıyoruz. Sınava hazırlanan ama maddi imkansızlıklardan dolayı kurslara katılamayan genç polis adaylarına destek olmak istedik. Gelen taleplere göre kurslarımızın kapasitesini artırabiliriz. Bu nedenle başvuru tarihimizi 15 Ekim'e kadar uzattık. Ben şimdiden bütün kursiyerlerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

POMEM sınavı için düzenlenen kursların dışarıda çok pahalı olduğunu ve bu nedenle katılamadıklarını ifade eden birçok aday, bu hizmeti ücretsiz sağlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Gençlere POMEM Kursu desteği

Gençlere POMEM Kursu desteği

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