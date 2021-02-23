Gençler köy köy gezip film ve müzik etkinliğiyle çocukların yüzünü güldürüyor
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Gençler köy köy gezip film ve müzik etkinliğiyle çocukların yüzünü güldürüyor

23.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:47

Elazığ'da gönüllü gençler, köy köy gezerek düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor.

Elazığ'da gönüllü gençler, köy köy gezerek düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor.

İyilik Çeşmesi Derneğince hayata geçirilen "Kentten Köye Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında bir araya gelen gençler, hayırseverlerin ve kurumların desteği ile temin edilen giysi, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini en ücra köylere giderek çocuklara ulaştırıyor.

Hayatında hiç sinemaya gitmeyen çocuklar için projektörden film gösterimi sunan gençler, onlara patlamış mısır ve pasta ikram ediyor. Gençler çocuklarla şarkılar söyleyip müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Ağaç sevgisini aşılamak isteyen gençler, çocuklarla köyde her biri adına fidan dikiyor.

Her ay farklı bir dağ köyüne misafir olan gençlerin son durağı da Arıcak ilçesinin Bukardi beldesindeki Bukardi İlkokulu/Ortaokulu oldu.

"Henüz şehir merkezi görmemiş çocuklar var"

Dernek Başkanı İbrahim Sedat Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri proje ile hayırseverlerin ve kurumların destekleri ile kent merkezine çok uzak mesafede yer alan köylerde yaşayan çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Her ay kentin en ücra bir köyünde çocuklar için etkinlik düzenlediklerini dile getiren Çetin, "Amacımız hayırseverler ile uzak dağ köylerindeki çocuklar ve aileleri arasında gönül ve yardım köprüsü kurmak. Temin ettiğimiz yardımları dağ köylerinde yaşayan çocuklara ulaştırıyoruz çünkü burada yaşayanlardan henüz şehir merkezi görmemiş çocuklar var." dedi.

Çetin, ulaşmadıkları köy kalmayıncaya kadar bu etkinlikleri sürdüreceklerini dile getirerek köylerde yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini aktardı.

"Hedefimiz daha çok çocuğa ulaşarak gönüllerine dokunmak"

Çocukların verilen hediyeleri aldıklarında çok mutlu olduğunu anlatan Çetin, "Onların bu mutluluğuna ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Bu mutluluğa ve hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Çetin, ziyaretleri sırasında sorunları olan çocukları da tespit ederek onlara ihtiyaçları doğrultusunda özel destek de sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Hedefimiz daha çok çocuğa ulaşarak gönüllerine dokunmak." diyen Çetin, çocukların yanı sıra velileri ve öğretmenleri de mutlu eden bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Gençler köy köy gezip film ve müzik etkinliğiyle çocukların yüzünü güldürüyor
Gençler köy köy gezip film ve müzik etkinliğiyle çocukların yüzünü güldürüyor
Gençler köy köy gezip film ve müzik etkinliğiyle çocukların yüzünü güldürüyor
Gençler köy köy gezip film ve müzik etkinliğiyle çocukların yüzünü güldürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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