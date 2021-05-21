Bağcılar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi
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Bağcılar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi

Bağcılar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Bağcılar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi.

Bağcılar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Bağcılar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakası düzenlendi.

Etkinliğe İstanbul Talimhane, Öğretici Gençlik, Gazanfer Gençlik, Bağcılar Belediyesi ile Ayan Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileri katıldı. 14-18 yaş arası 40 genç, Bağcılar'daki Göztepe Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

Yarışmayı Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kemal Hürcan da izledi.

Yeteneklerini sergileyen gençlerin gösterisi izleyenlerden alkış aldı. Salgın kurallarına uygun şekilde 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek, okçuluk sporuna ilginin artması ve bu sporun yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yarışmada, kız sporculardan Zehra Efe birinci, Noha Khamis ikinci, Süeda Yiğit üçüncü; erkek sporculardan Oğuzhan Karadağ birinci, İbrahim Yıldız ikinci, Sefa Toptaş ise üçüncü oldu.

Bağcılar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi
Bağcılar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi
Bağcılar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi
Bağcılar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi
Bağcılar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Bağcılar'da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi - Haberler
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