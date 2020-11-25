Genç kadın kocasının makaslı saldırısı sonrası kanlar içinde kaldı
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Genç kadın kocasının makaslı saldırısı sonrası kanlar içinde kaldı

25.11.2020 11:40 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:05

Afyonkarahisar'da terzi dükkanında çalışan kadın kocasının makasla gerçekleştirdiği saldırı sonrası hastanelik oldu.

Afyonkarahisar'da terzi dükkanında çalışan kadın kocasının makasla gerçekleştirdiği saldırı sonrası hastanelik oldu. Hastanede tedavi altına alınan kadın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kendisine makasla saldırarak yaralayan kocasından şikayetçi olması üzerine polis tarafından korumaya alındı.

Olay, Dumlupınar mahallesindeki bir iş hanında bulunan pasajda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş hanındaki terzi dükkanında çalışan Bedriye A., aynı iş hanında çay ocağı işleten kocası Rüştü A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Rüştü A., karısı Bedriye A.'nın elindeki makası alarak genç kadına saldırdı. Kadın suratına aldığı makas darbeleri ile yaralandı. Dudağı patlayan ve dişi kırılan kadın kanlar içinde kaldı. Bedriye A.'ya ilk müdahaleyi çevre esnafı yaparken ardından olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Koca Rüştü A., ise olay yerinden kaçtı. Kadının olaydan sonra darp raporu alarak kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine kadınla ilgili gerekli tedbir kararları alınarak, polis tarafından koruma kararları uygulandı.

Rüştü A.'nın ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

Genç kadın kocasının makaslı saldırısı sonrası kanlar içinde kaldı
Genç kadın kocasının makaslı saldırısı sonrası kanlar içinde kaldı
Genç kadın kocasının makaslı saldırısı sonrası kanlar içinde kaldı
Genç kadın kocasının makaslı saldırısı sonrası kanlar içinde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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