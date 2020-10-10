Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Osmaniye kongresine katıldı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Osmaniye kongresine katıldı

10.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 10.10.2020 21:21

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Osmaniye 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Osmaniye 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Davutoğlu, parti binasında düzenlenen kongredeki konuşmasında, 41'inci il kongresini gerçekleştirdiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken parti kongrelerini de tamamlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Türkiye'de seçime girme şartlarını sağlamak için her partinin 41 ilde örgütlenmesi ve kongrelerini yapması gerektiğini, 70 il ile 400 ilçede örgütlendiklerini dile getiren Davutoğlu, kısa sürede büyük kongreyi de gerçekleştireceklerini ifade etti.

Davutoğlu, Gelecek Partisinin, gelecekten ümidini kesmeyenlerin buluştuğu adres olduğunu söyledi.

Mustafa Saygılı tek aday olduğu kongrede Gelecek Parti İl Başkanlığına seçildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Osmaniye kongresine katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Osmaniye kongresine katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Osmaniye kongresine katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Osmaniye kongresine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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