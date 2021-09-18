Gazze'de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi - Haberler
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Gazze'de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gazze'de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi

Gazze'de bir grup ressam, 6 Eylül'de İsrail'deki hapishanelerden kaçan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı olarak resimlerini duvara çizdi.

Gazze'de bir grup ressam, 6 Eylül'de İsrail'deki hapishanelerden kaçan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı olarak resimlerini duvara çizdi.

Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin çağırısı üzerine İsrail'deki hapishanelerden kaçan mahkumların yüzleri El-Abbas kavşağı üzerinde bir duvara resmedildi. İsrail'deki yüksek güvenlikli Gilboa, Zakaria al-Zubaidi ve Mahmoud Ardah hapishanelerinden kaçan çok sayıda Filistinli mahkumun yüzlerinin çizildiği resimlerin yer aldığı uzunluğu 40, eni ise 3 metre olan duvara dikenli kaktüslerin arkasından kaşık tutan bir elin çıkışı da resmedildi. Resimlerin arka planında Eylül'ün başlarında 6 Filistinlinin kaçtığı Gilbao Hapishanesi'nin duvarları da yer alırken, çizimde 6 mahkumun kaçtığı tünele bakarken 2 İsrail polisi de bulunuyor. Söz konusu duvar resimleriyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve dayanışma mesajı gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan, Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül'de sabah saatlerinde, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı. Hapishaneden kaçan 6 Filistinliden 4'ü yakalanmıştı. - GAZZE

Gazze'de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi

Gazze'de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi

Gazze'de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi

Gazze'de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi

Gazze'de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi

Gazze'de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi

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Haber: Gazze'de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi - Haberler
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