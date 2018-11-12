Gazişehir Gaziantep'ten Vali Gül'e Ziyaret

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yönetim kurulu, Gaziantep Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep'e yeni atanan Vali Gül'ü makamında ziyaret etti.

Konukoğlu, Gül'e üzerinde isminin yazılı olduğu 27 numaralı forma hediye etti.

Vali Gül de sporun bir şehrin temel taşlarından birini oluşturduğuna inandığını dile getirerek, şampiyonluk mücadelesi veren Gazişehir Gaziantep'e başarı dileklerinde bulundu.