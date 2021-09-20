Gaziler Günü'nde anlamlı ziyaret - Haberler
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Gaziler Günü'nde anlamlı ziyaret

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Gaziler Günü'nde anlamlı ziyaret

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında 97 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Hacıkahyaoğlu'nu ve 15 Temmuz Gazisi İlyas Karacaoğlan'ı evinde ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında 97 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Hacıkahyaoğlu'nu ve 15 Temmuz Gazisi İlyas Karacaoğlan'ı evinde ziyaret etti.

Düğmeci, "Bugün bu ülkede huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Hepimizin görevi Şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Vatanı korumak adına arkasına bakmadan şehadete gidecek başka bir millet göremezsiniz. Şehit aileleri ve gazilerimiz bizlerin onurudur. Bulduğumuz her fırsatta şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya gelerek hal hatır soruyoruz ve onlar için yapılan her çalışmanın destekçisi oluyoruz"dedi.

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Haber: Gaziler Günü'nde anlamlı ziyaret - Haberler
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