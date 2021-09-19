Gaziler Günü Kutlandı (19.09.2021)

Vali Mehmet Alpaslan Işık, şanlı tarihimizin yaşayan abideleri olan gazilerimiz için düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programına katıldı.

Cumhuriyet Parkı'nda Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve devamında okunan İstiklal Marşımızın ardından Bayrağımızın göndere çekilmesiyle devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık beraberinde il protokolü ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma derneğini ziyaret ettiler.

"Gaziler Onuruna Yemek Verildi"

19 Eylül Gaziler günü kutlamaları çerçevesinde Vali Mehmet Alpaslan Işık, gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı. Polisevinde düzenlenen yemek sonrasında eşi hanımefendi Munise Işık ile birlikte masaları tek tek dolaşan Vali Işık, yakından ilgilendiği ailelerle bir süre onlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Aileleriyle birlikte yemeğe katılan çocuklara da çeşitli hediyeler veren Vali Işık, "Ülkemiz ve vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canını veren şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, bu uğurda yaralanan gazilerimize ise aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum. Biz her zaman sizlerle birlikteyiz. Sizin yanınızdayız. Kapımız sizlere her daim açık. Devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz " dedi.

19 Eylül 2021 Pazar günü düzenlenen kutlama programına; Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcıları İsmail Hakkı Çınarsoy, Mehmet Özmen, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Karaman Valiliği/ BASIN

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