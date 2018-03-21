Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|36,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|52,50
|52,50
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|100,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
|85,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|56,30
|56,30
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|14,00
|16,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,00
|11,50