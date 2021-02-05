Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

05.02.2021 09:34 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:38
Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 8 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 8 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. isimli kişinin elinde tarihi eser bulunduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, E.K.'nin Aydınlar Mahallesi'ndeki otomobil tamiri yaptığı iş yerine operasyon düzenledi. Arama yapılan iş yerinde; çeşitli dönemlere ait 8 tarihi eser ele geçirildi. El konulan eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan E.K. ise jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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