Gaziantep'te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor
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Gaziantep'te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor

01.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:48
Gaziantep'te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor

GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

Vaka sayılarında artış yaşanan Gaziantep'te vatandaşlar havaların yağışlı olmasına rağmen çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturmayı sürdürüyor. Kalabalığın gözlendiği caddelerde sosyal mesafe kuralına uyulmazken, birçok kişi maskelerini çene altına indiriyor. Polis ve zabıta ekipleri ise yoğunluğun olduğu bölgelerde vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyarmayı sürdürüyor.

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Öte yandan vatandaşlar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni yasaklardan memnun olduklarını ifade etti.

Gaziantep'te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor
Gaziantep'te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor
Gaziantep'te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor
Gaziantep'te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor
Gaziantep'te çarşılardaki yoğunluk azalmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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