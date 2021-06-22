Gaziantep su güvenliği planının hazırlanması projesinde imzalar atıldı
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Gaziantep su güvenliği planının hazırlanması projesinde imzalar atıldı

Gaziantep su güvenliği planının hazırlanması projesinde imzalar atıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'in içme ve kullanma suyu sisteminin analizinin yapılmasını sağlayacak olan "Gaziantep Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Su Güvenliği Planının Hazırlanması Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep'in içme ve kullanma suyu sisteminin analizinin yapılmasını sağlayacak olan "Gaziantep Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Su Güvenliği Planının Hazırlanması Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak'ın katılımıyla Bakanlık'ta imza töreni düzenlendi.

Özkaldı, buradaki konuşmasında, Gaziantep'in tarımı ve sanayisi ile öncü bir şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep'in göç alan ve büyüyen bir şehir olduğunu belirten Özkaldı, "Şehir büyüdükçe içme suyu ihtiyacı da artıyor. İçme suyu ihtiyacını gidermek yeterli olmuyor, suyu da çok iyi yönetmemiz lazım. Bizim artık bundan sonra üzerinde duracağımız konu su yönetimi olmalı. Kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı suyu doğru akıllı verimli yönetmek çok çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Özkaldı, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını dile getirerek, kaynakların çok iyi korunması ve kullanılması gerektiğini anlattı.

Osman Toprak da Gaziantep'te iklim değişikliğinin çok ciddi şekilde hissedildiğinin altını çizerek, projenin içme suyunun sağlanması açısından önemine dikkati çekti.

İki yıl sürecek projeyle içme ve kullanma suyu sisteminin yasal ve kurumsal analizi yapılacak. İçme suyu kaynaklarının mevcut durumu belirlenerek, kayıp kaçak analizi yapılacak. Acil durum eylem planı ve rehber doküman hazırlanacak, içme suyu arıtma tesisi analizi de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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