Gaziantep Basketbol - Sakarya Bşb Basketbol: 79-67

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Ziya Özorhon (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx), Seher Ayşe Nur YYazıcıoğlu (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Balazic (xx) 10, Armand (xx) 16, Carter (xxx) 22, Miller (xx) 15, Can Uğur (xx) 6, Murat (x) 1, Fremanis (x) 2, Murpy (xx) 7

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Doğukan (x) 5, Moustapha (xx) 12, Boothe (x) 7, Jones (xxx) 11, Harris (xx) 7, Can (xx) 13, Tufan (xx) 2, Jankovic (x) 5, Mehmet (x) 3

1'İNCİ PERİYOT: 19-14

DEVRE: 35-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-52

5 FAUL ALAN: Blazic (Gaziantep Basketbol) - Metecan, Harris (Sakarya Büyükşehir Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 79-67 mağlup etti.

Karşılaşmanın başlamasıyla üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, maçın ilk 5 dakikası geride kalırken 11-5'lik üstünlük sağladı. Rakibinin ataklarına izin vermeyen Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı.

2'nci periyotta sayı rakibinin arttırdığı baskıya karşın sayı üretmeyi sürdüren Gaziantep Basketbol, üstün oyun oynadı. Sakarya Büyükşehir Basketbol ise etkili sayılarla rakibi yakaladı ancak Gaziantep temsilcisi, parkeden devre arasına 35-27 ayrıldı.

3'üncü periyotta ise her iki takımın, sayı üretmek için oynadığı oyunda periyodun galibi 55-52 skorla ev sahibi takım Gaziantep Basketbol oldu.

Karşılaşmanın son periyodunda her iki takım da baskılı bir oyun sergiledi. Çekişmenin arttığı karşılaşmanın son çeyreğin ilk yarısında 56-52 üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, art arda bulduğu sayılarla 12 sayı fark yakaladı ve parkeden 79-67'lik galibiyetle ayrıldı.

- Gaziantep