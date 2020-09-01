Gazeteci Naci Uğural son yolculuğuna uğurlandı
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Gazeteci Naci Uğural son yolculuğuna uğurlandı

Antalya basın camiasının Duayenlerinden, Hürses Gazetesi'nin kurucusu gazeteci Naci Uğural dün hayatını kaybetti.

Gazeteci Naci Uğural son yolculuğuna uğurlandı
01.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:23

Antalya basın camiasının Duayenlerinden, Hürses Gazetesi'nin kurucusu gazeteci Naci Uğural dün hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Naci Uğural, düzenlenen cenaze töreninin ardından bugün toprağa verildi.

Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 84 yaşındaki Naci Uğural için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Naci Uğural'ın yakınları, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve Antalya basın camiasından isimler katıldı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan tören, kılınan cenaze namazının ardından sona erdi. Törenin ardından Uğural'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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