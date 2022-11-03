Somerville sistem gereksinimleri neler? Somerville kaç GB?
Gamegar Haberleri
Bağımsız stüdyo Jumpship tarafından geliştirilip ve yayınlanan sinematik bilim kurgu macera oyunu Somerville'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Somerville sistem gereksinimleri neler? Somerville kaç GB? Detayları haberimizde…
Felaketin ardından, ailenizi yeniden bütünleştirmenin yollarını bulmalısınız. Somerville, büyük ölçekli çatışmaların samimi yansımalarına dayanan bir Bilimkurgu macerasıdır. Peki, Somerville sistem gereksinimleri neler? Somerville kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli PC dostu Somerville'i en düşük ayarlarda açmak için Intel çift çekirdekli veya AMD FX 8120 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GT 630 veya AMD Radeon HD6570 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 8
- İşlemci : Intel Core 2 Quad Q6600 veya AMD FX 8120
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GT 630 veya AMD Radeon HD6570
- Depolama: Açıklanmadı
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel i7 920 veya AMD Phenom II 945
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon R9-270
- Depolama : Açıklanmadı
Somerville'i oynayabilmek için gereken boş GB alanı henüz açıklanmadı.