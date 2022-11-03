Bağımsız stüdyo Jumpship tarafından geliştirilip ve yayınlanan sinematik bilim kurgu macera oyunu Somerville'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Somerville sistem gereksinimleri neler? Somerville kaç GB? Detayları haberimizde…

Felaketin ardından, ailenizi yeniden bütünleştirmenin yollarını bulmalısınız. Somerville, büyük ölçekli çatışmaların samimi yansımalarına dayanan bir Bilimkurgu macerasıdır. Peki, Somerville sistem gereksinimleri neler? Somerville kaç GB? İşte detaylar…

SOMERVILLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Somerville'i en düşük ayarlarda açmak için Intel çift çekirdekli veya AMD FX 8120 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GT 630 veya AMD Radeon HD6570 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.

SOMERVILLE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 8

: Windows 8 İşlemci : Intel Core 2 Quad Q6600 veya AMD FX 8120

: Intel Core 2 Quad Q6600 veya AMD FX 8120 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GT 630 veya AMD Radeon HD6570

: NVIDIA GT 630 veya AMD Radeon HD6570 Depolama: Açıklanmadı

SOMERVILLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel i7 920 veya AMD Phenom II 945

: Intel i7 920 veya AMD Phenom II 945 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon R9-270

: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon R9-270 Depolama : Açıklanmadı

SOMERVILLE KAÇ GB?

Somerville'i oynayabilmek için gereken boş GB alanı henüz açıklanmadı.