Metaverse nedir? Metaverse güvenli mi?

Mark Zuckerberg'ün Facebook'u Meta olarak yeniden markalaştırdığı sanal kopyasına, sürükleyici Fortnite evrenindeki canlı konserlere veya dijital sanal galerilerine rastlamış olsanız da, internetin en sevdiği moda kelimesi olan metaverse'den kaçamazsınız. Peki, nedir bu metaverse? Metaverse ne anlama gelmektedir? Metaverse nedir? İşte detaylar…

METAVERSE NEDİR?

Metaverse kelimesi son birkaç yıldır karşımıza sıklıkça çıkmaktadır ve her geçen gün daha da artmaktadır. Metaverse kelimesi ilk olarak yazar Neal Stephenson tarafından 1992 yılındaki bilim kurgu romanı Snow Crash'te kullanıldı. Stephenson, kitabında metaverse'i gerçek dünyaya paralel olarak var olan her şeyi kapsayan bir dijital dünya olarak adlanırdı. Ancak, 2022'de uzmanlar, metaverse gerçek dünyaya benzer bir şeye dönüşüp dönüşmeyeceğinden hala emin değiller.

İnternet ve bilgisayar ilk ortaya çıktığında, tüm etkileşimler öncelikle metin tabanlıydı. Daha sonra kullanıcı arabiriminin ve kullanıcı deneyiminin bir sonraki yükselişi 3D'ye geçmektedir. İkincil olarak ise, cep telefonunu cebimize bir bilgisayar olarak yerleştirmek ve internetin her zaman kullanılabilir olduğu düşünürsek, meta evrenin her zaman bir bilgisayarın içinde ve internetin içinde olduğununu düşünün.

Uzmanlar genel olarak metaverse kelimesini internetin 3D modeli olarak düşünüyor. Temel olarak, dijitalde hayatınızı geçirdiğiniz fiziksel dünyaya paralel bir yer. Sizin ve diğer insanların bir avatara sahip olduğu ve avatarları aracılığıyla onlarla etkileşime girdiğiniz bir yer. Ayrıca bazıları, terimin gerçek anlamındaki metaverse'in aslında henüz var olmadığını savunuyor.

METAVERSE VİDEO OYUNU DEĞİLDİR

Metaverse bir video oyunundan çok daha geniş olsa da, oyun dünyası zaten en ilkel biçimini benimsemiş gibi görünüyor. Örneğin, kullanıcıların diğer oyuncuların avatarlarıyla etkileşime girmek ve etkileşimde bulunmak için kişisel bir avatara sahip oldukları, aynı zamanda avatarları için kıyafetlerin kilidini açmak için sanal para birimi kazandıkları oyunları ele alalım.

Birçok insan Roblox ve Fortnite gibi benzer oyunlarda buluşarak bunları metaverse evreni olarak tanımlıyor. Ancak, metaverse bu kadar basit bir şey değil. Teknoloji uzmanlarına göre, metaverse sanal gerçeklik deneyimini bir sonraki seviyeye taşıyacak ve kullanıcıların arazi satın almaktan ve ev sahibi partilerden dijital avatarlar aracılığıyla evlenmeye kadar her şeyi yapmak için sanal dünyaya süzülmelerine izin verecek. En kısaca özeti olarak ise Ready One Player filmi, metaverse'e bir örnektir.

METAVERSE'DE OLMAK GÜVENLİ MİDİR?

Ready One Player ve Snow Crash de dahil olmak üzere bir metaverse için kurgusal mihenk taşlarının acımasız distopyalarda yer almasının bir nedeni vardır. Metaverse hakkındaki konuşmalara merak edilen bir diğer soru ise Metaverse'de olmak güvenli mi? veya Metaverse güvenli mi?

Ready One Player filmindeki gibi bir teknolojiye henüz sahip olmadığımız nedeniyle metaverse'e şu anlık güvenli diyebiliriz. Ancak, metaverse de şu anki dünyamız kadar tehlikeli unsurlar barındırıyor. Örneğin, bu yılın başlarında Facebook, bir kadının metaverse'de cinsel tacize uğradığını bildirdikten sonra ateş altında kaldı.