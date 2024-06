God of War Ragnarok PC sistem gereksinimleri neler? God of War Ragnarok kaç GB?

God Of War, Sony'nin Santa Monica Studio'sunun david Jaffe tarafından yaratılan aksiyon-macera oyunu serisidir. 2005 yılında PlayStation 2 (PS2) video oyun konsolunda başladı ve Playstation markası için bir amiral gemisi oyunu haline geldi. Peki, God Of War Ragnarok PC sistem gereksinimleri neler? God of War Ragnarok kaç GB? İşte detaylar...

GOD OF WAR RAGNAROK PC MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Henüz açıklanmadı

Henüz açıklanmadı İşlemci: Henüz açıklanmadı

Henüz açıklanmadı Ekran Kartı: Henüz açıklanmadı

Henüz açıklanmadı Bellek: Henüz açıklanmadı

GOD OF WAR RAGNAROK PC ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Henüz açıklanmadı

Henüz açıklanmadı İşlemci: Henüz açıklanmadı

Henüz açıklanmadı Ekran Kartı: Henüz açıklanmadı

Henüz açıklanmadı Bellek: Henüz açıklanmadı

GOD OF WAR RAGNAROK PC KAÇ GB?

God of War Ragnarok'un PC versiyonunu oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 70 GB kullanılabilir alan olması gerekmektedir.